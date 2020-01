Que va faire Olivier Giroud lors du mercato hivernal ? C’est la grande question du moment, alors que l’attaquant français, âgé de 33 ans, se doit d’obtenir plus de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison pour assurer sa présence à l’Euro 2020 avec l’équipe de France. Reste à savoir si Chelsea le laissera partir au cours des prochaines semaines. Finalement ré-autorisé à recruter, le club londonien n’a pas encore dit son dernier mot sur le sujet.

Relayé par Skysports, l’entraîneur adjoint de Frank Lampard, Jody Morris, n’a pas clairement ouvert la porte à Giroud. « Il est encore un joueur de Chelsea. S’il part, cela doit se faire pour le bénéfice du club. On ne peut pas laisser les gens partir si ça nous laisse à court de solutions. Alors oui, il faut regarder au niveau individuel également, et je dois dire que Giroud s’est comporté avec classe et comme un grand professionnel depuis qu’il est arrivé. Donc je n’imagine pas qu’il posera de problème à ce niveau-là ». Rien ne sera facile pour l’attaquant français.