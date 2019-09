Sensation de ce début de saison avec Chelsea, Tammy Abraham (21 ans) est auteur de sept buts en cinq matchs de Premier League. Très vite, le jeune attaquant va être associé avec l’équipe d’Angleterre, à moins que ce dernier ne décide de jouer pour le Nigéria, malgré ses deux sélections avec les Three Lions en novembre 2017 (matchs amicaux face à l’Allemagne et au Brésil). En effet, comme le rapporte le Times, le numéro 9 des Blues peut encore changer de sélection.

« Je ne me suis pas encore vraiment concentrée là-dessus. Je pense que quand le temps viendra, le temps viendra. On ne sait jamais. On ne peut jamais dire jamais, quoi qu’il arrive vraiment en premier. Je dois juste me concentrer sur Chelsea » a-t-il expliqué. Le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, aurait déclaré « J’ai dit à Tammy qu’il avait plus de chances de jouer régulièrement pour le Nigeria qu’avec l’Angleterre, qui a une galaxie d’attaquants ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10