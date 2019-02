Une fois n’est pas coutume, une journée de Premier League se joue en ce milieu de semaine. Et il n’y a pas n’importe quel match puisque Chelsea et Tottenham vont se jouer un derby de Londres à Stamford Bridge.

Quelques jours seulement après l’affaire Kepa, les hommes de Sarri se remettent en selle et ce ne sera pas simple face à une équipe qui vient de récupérer Harry Kane et dans laquelle seuls Eric Dier et Dele Alli manquent à l’appel.

Chelsea : Caballero - Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso - Jorginho, Kante, Kovacic - Pedro, Higuain, Hazard

Tottenham : Lloris - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Winks, Sissoko - Lamela, Eriksen, Son - Kane