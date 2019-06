Sacré en 2015 et 2016, le Chili est le double tenant du titre de la Copa America. Pour autant, la Roja ne se présente pas avec le costume favori. Les causes principales sont sa non-participation à la Coupe du monde 2018 et le vieillissement de ses cadres. Pour autant, Arturo Vidal s’est montré conquérant en conférence de presse et souhaite faire la passe de trois.

« On va craindre cette équipe du début à la fin. Nous espérons faire une très bonne coupe, nous voulons aller match par match, mais ils verront une sélection presser dès la première minute. Nous savons que nous avons de nouveaux joueurs, c’est un nouveau processus, mais pour le moment, nous pensons seulement à remporter la Coupe, mais pas à nous qualifier pour le Qatar (Coupe du monde 2022 ndlr). »

