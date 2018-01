Clément Grenier veut jouer. Il le répète depuis plusieurs semaines, alors qu’il estime qu’on ne lui a pas redonné sa chance à l’Olympique Lyonnais. Dès lors, il envisage un départ pour retrouver les terrains. Et visiblement, il est prêt à beaucoup de sacrifices pour obtenir gain de cause, comme il l’a expliqué à France Football.

« Je suis passionné de foot, j’ai envie de jouer. J’irai là où on me voudra le plus et où on me fera confiance. Le reste, c’est secondaire. Prce que j’ai besoin de fouler à nouveau les pelouses, j’ai besoin de montrer. S"il faut redescendre d’un cran pour rebondir de deux plus tard, je suis prêt à tout. Je veux simplement un projet où les gens me feront confiance. Après, tout est possible »