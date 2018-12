Arrivé sur la pointe des pieds dans une formation sans expérience, José Fonte se régale du côté de Lille. Si les Dogues font une bonne saison c’est aussi grâce à son défenseur central portugais. Ce dernier s’est confié dans les colonnes du Sun.

« Le directeur sportif de Lille m’a appelé et m’a dit : "écoute, j’ai besoin de quelqu’un avec ton profil, j’ai besoin de quelqu’un d’expérience, de compétences en leadership, car j’ai une très jeune équipe sans expérience". J’ai parlé à mes collègues de l’équipe nationale qui jouaient en France à l’époque, Joao Moutinho, Anthony Lopes, j’ai parlé à Eder qui jouait auparavant ici. Ils ont tous dit que c’était un grand club, avec de superbes installations, ils ont remporté la Ligue 1 il y a sept ans avec Eden Hazard. C’était une grande génération de joueurs. C’était logique, car Lille se trouve à une heure de Londres, où se trouvent ma femme et mes enfants. J’ai beaucoup aimé ça ici, je ne me suis jamais senti aussi confiant et détendu, je joue mon meilleur football », a ainsi confié le champion d’Europe 2016.