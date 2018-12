Tout a été très vite pour Kylian Mbappé depuis ses débuts professionnels à l’AS Monaco. Pourtant, l’attaquant aujourd’hui au Paris SG n’aurait peut-être jamais connu pareille trajectoire si, en 2016, il n’avait pas accepté de prolonger avec le club de la Principauté. Luis Campos, interrogé par le quotidien sportif portugais Record, a expliqué comment il avait réussi à le retenir à l’époque.

« Le Bayern, Barcelone et tous les grands clubs européens le voulaient et il allait partir à 17 ans pour 90 000€, avec une prime à la signature de 2 ou 3 M€. Je lui ai dit : "si tu vas dans un grand club européen pour une telle somme, tu frapperas à la porte du vestiaire et personne ne t’ouvrira, tu diras bonjour et personne ne te répondra. Mais quand tu coûtes 100 M€, ce sont les autres qui t’ouvrent la porte du vestiaire. Tu vaudras ce prix-là dans peu de temps si tu restes avec nous". Heureusement, Kylian, sa mère et son père m’ont entendu, nous avons prolongé et tout s’est passé comme prévu », a expliqué celui qui est désormais conseiller de Gérard Lopez au LOSC. L’ASM et le football français peuvent le remercier !