C’était le choc de ce samedi en Premier League. À l’occasion de la 16e journée, Manchester United et Manchester City croisaient le fer dans un derby bouillant. Et ce sont les Red Devils qui se sont offert le scalp des Citizens grâce à des buts de Marcus Rashford et d’Anthony Martial (2-1). C’est la deuxième victoire de rang cette semaine pour les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær après avoir battu Tottenham un peu plus tôt cette semaine (2-1).

Mais les pensionnaires d’Old Trafford ont sans doute été motivés par un discours de circonstance. En effet, The Mirror rapporte que les joueurs d’United ont reçu la visite d’un certain Roy Keane (48 ans), légende du club. L’ancien milieu de terrain, connu pour son caractère volcanique, aurait tenu un discours devant les joueurs de Solskjær pour les motiver et leur rappeler ce que signifiait porter les couleurs de Manchester United. Apparemment, cela a porté ses fruits.