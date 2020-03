Devant se dérouler à la fin du mois, le début des éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud devrait être décalé compte tenu de la crise provoquée par le Coranavirus. Déjà l’AFC, la fédération asiatique avait annoncé il y a deux jours le report des matches qualificatifs pour le Mondial qui se disputera au Qatar. Prévus les 26-27 mars et le 31 mars, ces rencontres se dirigent vers un report.

C’est en tout cas ce qu’il se trame comme le révèlent de nombreux médias sud-américains comme As Colombie. La fédération péruvienne et d’autres associations auraient été prévenues par la CONMEBOL par la non-tenue de ces rencontres. L’officialisation ne devrait plus tarder et elle est attendue demain.