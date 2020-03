L’épidémie du coronavirus commence sérieusement à impacter le monde du football. Il y a quelques minutes, les autorités françaises ont décidé que la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se jouera à huis clos. De son côté, la FIFA vient d’annoncer le report des matches de la zone Asie comptant pour les qualifications pour le Mondial 2022.

Le communiqué :

« Après consultation des associations membres asiatiques, la FIFA et la Confédération Asiatique de Football (AFC) ont convenu de reporter les prochains matches des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ :

les matches initialement prévus pendant les fenêtres internationales des 23-31 mars 2020 et 1er-9 juin 2020 sont reportés à des dates ultérieures ;

la FIFA et l’AFC discuteront des dispositions pertinentes pour chaque match reporté.

Toutefois, afin de soutenir les associations membres concernées, si les conditions de sécurité de l’ensemble des personnes impliquées répondent aux normes requises et si les associations membres qui doivent s’affronter en conviennent, il demeure possible de disputer les matches prévus pendant les fenêtres internationales de mars ou juin 2020, mais toujours sous réserve de l’approbation préalable de la FIFA et de l’AFC.

La FIFA et l’AFC ont également décidé de repousser au 5-16 août 2020 le championnat de futsal de l’AFC 2020 prévu au Turkménistan et qualificatif pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020™.

Les matches des qualifications pour les Tournois Olympiques de Football 2020 sont à l’heure actuelle maintenus, à l’exception d’un match de barrage qualificatif pour le tournoi féminin opposant la République de Corée à la RP Chine, qui a été reprogrammé et sera disputé durant la fenêtre internationale du 1er au 10 juin2020.

La FIFA et l’AFC continueront d’évaluer la situation relative au Covid-19 et décideront en temps utile si d’autres changements doivent être apportés au calendrier des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde 2022, toujours dans le but de préserver la sécurité et la santé de toutes les personnes concernées. »