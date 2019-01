Valence - et surtout Marcelino - n’avaient pas le droit à l’erreur ce soir en huitièmes aller de finale de Copa del Rey. Dans une situation délicate à cause des mauvais résultats de l’équipe en Liga, le coach se devait de gagner ce soir, chez lui en plus, à Gijon, sa terre d’origine. Et face au club de D2, les Ches se sont inclinés 2-1...

Peu après la demi-heure de jeu, Noblejas donnait l’avantage aux Asturiens (1-0, 34e). Dani Parejo permettait tout de même aux siens d’égaliser juste avant la pause (1-1, 45e). Mais les Ches n’y étaient pas dans le jeu, et ils allaient être sanctionnés par Blackman (2-1, 79e). Même s’il y a un match retour, les prochaines heures risquent d’être mouvementées du côté de Mestalla...