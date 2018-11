Après le match aller de la finale de Copa Libertadores il y a deux semaines (2-2), River Plate et Boca Juniors devaient s’affronter hier soir au Monumental pour le match retour. Mais suite à des incidents, le car des visiteurs ayant reçu des projectiles, la rencontre a été décalée dans la soirée et finalement reportée à ce dimanche soir 21h heure française. Mais Boca Juniors ne semble pas vouloir jouer.

Quelques heures avant le coup d’envoi, le club argentin a publié un communiqué où il demande une nouvelle fois que le match soit reporté : « le Club Atlético Boca Juniors a fait ce dimanche une présentation officielle à la Conmebol pour demander que la finale de la Copa Libertadores se déroule dans des conditions d’égalité, comme convenu par les présidents de l’entité sud-américaine, ainsi que de Boca et de River, dans le compte-rendu signé samedi au Monumental. Hier après-midi, Boca Juniors a demandé de reporter le match en raison des incidents et il a été établi qu’il était prioritaire de pouvoir jouer dans des conditions égales. Après les actes de violence subis à proximité du stade, après avoir constaté leur ampleur et leur gravité ainsi que les conséquences qu’ils ont engendrées dans l’effectif, Boca estime que ces conditions ne sont pas remplies et demande la suspension du match, ainsi que l’application des sanctions correspondantes prévues dans l’article 18, pour que la Conmebol agisse en conséquence. » Dans cet article 18, une victoire sur tapis vert est d’ailleurs stipulée.