Au Bayern Munich depuis l’été 2017, Corentin Tolisso (25 ans) s’est imposé comme un joueur important du Rekordmeister. Le milieu de terrain français qui sort d’une saison blanche suite à une rupture du ligament croisé retrouve ses sensations. Déjà utilisé neuf fois cette saison, il rentre dans les plans de Niko Kovac. Dans une interview pour l’AFP relayée par Ouest France, le champion du monde 2018 a évoqué Franck Ribéry. Un joueur qui l’a particulièrement impressionné lors de son arrivée en Allemagne.

« Quand je suis arrivé, il avait 34 ans. Je l’ai vu s’entraîner et j’ai compris tout de suite pourquoi il faisait partie des meilleurs joueurs du monde, pourquoi il a été à deux doigts d’obtenir le Ballon d’Or. Quand j’ai vu comment il travaillait à 34 ans, je me suis dit : si moi je suis comme lui à son âge, je signe. En le voyant, je me suis dit que je savais désormais sur qui m’appuyer, sur qui prendre exemple » a-t-il expliqué.

