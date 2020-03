Chaque jour, de nouveaux cas sont dévoilés. Hier, Valence indiquait que 35% de son équipe première était concerné par le coronavirus. Ce soir, la Juventus a annoncé que Blaise Matuidi avait lui aussi été testé positif au virus, après Daniele Rugani.

Quelques heures plus tard, c’est au tour de l’Espanyol Barcelone d’officialiser la nouvelle : 6 membres de l’effectif et du staff technique ont été déclarés positifs au coronavirus. Les identités des six personnes touchées n’ont pas été révélées.