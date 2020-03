Ce vendredi, en ouverture de la 28e journée de Lige 1, l’Olympique de Marseille a tout gâché face à Amiens au Vélodrome (2-2). S’ils menaient 2-0 à l’heure de jeu, les joueurs de la cité phocéenne ont finalement concédé le match nul dans les tout derniers instants de la rencontre. Pendant ce match, la préfecture du Bas-Rhin annonçait sa décision de reporter le duel entre Strasbourg et le PSG, prévu ce samedi à 17h30 à la Meinau, en raison de l’épidémie de coronavirus frappant la France et particulièrement l’Est du pays. Interrogé à ce sujet, le technicien portugais a avoué ne pas avoir été mis au courant, avant de livrer son avis sur la question.

« On ne peut pas jouer avec la santé. Pour moi c’est une bonne décision. La santé est plus importante. Je ne suis pas un expert mais on ne peut pas prendre cette situation à la légère. L’exemple reste celui de l’Italie. Selon moi, si tu fermes le Louvre pour 5.000 personnes tu dois fermer un stade », a estimé AVB en conférence de presse après le nul face aux Picards. L’OM, dauphin des Parisiens, qui affrontent le BvB en 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi, compte 9 points d’avance sur le Stade Rennais, qui accueille Montpellier, dimanche (17h).