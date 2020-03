L’Italie est de loin le pays européen le plus touché par le COVID-19, avec près de 60 000 cas confirmés et 5 500 décès. Le personnel de santé transalpin est mis à rude épreuve. Ainsi, pour l’encourager et le remercier de tous ce qu’il fait, la Fédération de football italienne (FIGC) a lancé une campagne de communication nommée #leregoledelgioco (les règles du jeu).

Produite sous forme de vidéo, celle-ci rassemble les capitaines de la Squadra Azzura masculine et féminine, soit Giorgio Chiellini et Sara Gama. « Nous applaudissons pour vous, au nom des Azzurri et des Azzurri, un merci spécial aux médecins, infirmières et à tout le personnel de l’hôpital. Un gros câlin et merci pour tout ce que vous faites », énoncent-ils. Un très beau geste de la part de la FIGC, qui a connu un très grand succès selon Gabriele Gravina, le président de l’instance italienne.