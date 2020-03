Tous unis face au COVID-19. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus qui touche le monde entier, les initiatives se multiplient aux quatre coins du globe. Et de nombreux footballeurs se sont investis pour la bonne cause. C’est le cas de Kylian Mbappé comme le révèle France Bleu ce vendredi.

En effet, il est indiqué que le champion du monde 2018 a fait aujourd’hui un "très gros don" en faveur de la Fondation Abbé Pierre. Joint par nos confrères de France Bleu, un membre de la fondation a confié : « Sa famille nous a demandé la discrétion la plus totale donc on ne sortira pas de chiffres. Dans la lutte contre le covid-19, ce don servira notamment à l’achat de tickets services pour surtout donner à manger aux sans-abris mais à terme, le but sera aussi de les loger ». Un très beau geste de la part du footballeur au grand cœur.