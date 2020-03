L’un est président de la fédération espagnole de football et l’autre est le patron de la Liga. Et les deux se détestent. À plusieurs reprises, Luis Rubiales et Javier Tebas se sont livrés des joutes verbales. Et malheureusement, les deux hommes continuent. Cette fois, le point de départ de la dernière charge envoyée par Rubiales est le désir de Tebas de tester les 42 équipes professionnelles de première et deuxième division au coronavirus.

Une décision qui a fait bondir Rubiales. « Il y a des patients dont la vie est en jeu, qui ont besoin de tests. Donc il est hors de question que ces tests servent à ça (tester les clubs). Je m’exclus de cette décision. C’est méconnaître la réalité. Nous devons rester confinés et ne pas sortir, sauf dans certains cas. Les joueurs sont eux aussi isolés. Cette mesure est anti patriote, non solidaire, voire même illégale ! », a-t-il déclaré en conférence de presse.