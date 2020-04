Samuel Eto’o va aider le Cameroun face à la crise sanitaire. Via un communiqué de presse, le néo-retraité a annoncé que sa fondation éponyme distribuera des kits sanitaires (eau potable, eau de javel et savon) et alimentaires (pâtes et riz) à 50 000 familles camerounaises, dans les villes de Douala, Buea, Yaoundé et Bafoussam.

La Fondation Samuel Eto’o sera soutenue par plusieurs entreprises du pays et sensibilisera la population au lavage régulier des mains. Ce geste de solidarité sera également aussi mis au profit de 1 000 joueurs(ses) parmi les 44 clubs professionnels camerounais.