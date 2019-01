Les 32es de finale de la 102e édition de la Coupe de France étaient disputés ce week-end, aux quatre coins de l’Hexagone. Ils se termineront demain, au stade Pierre-Mauroy, où le LOSC recevra le FC Sochaux (20h55). Avant cette dernière rencontre programmée lundi - avant-dernière en réalité car le match Grenoble-Strasbourg a été reporté - le tirage au sort des 1/16es de finale sera effectué, à 20h. Si deux tickets sont encore en jeu, on connaît les trente premiers qualifiés pour le tour suivant, qui sera disputé les mardi 22 et mercredi 23 janvier.

Fait marquant de ce week-end, six formations de Ligue 1 ont chuté. Outre l’OM, qui a été humilié à Geoffroy-Guichard par Andrézieux (N2, 2-0), le SCO a perdu à l’Entente Sportive de Viry-Châtillon (1-0), club de Régionale 1, sixième échelon du football français, qui devient le petit poucet de la compétition. Le Nîmes Olympique a lui été balayé par Lyon Duchère (N1, 3-0), alors que Montpellier est tombé dans le temps additionnel chez les Val d’Oisiens de l’Entente Sannois-St Gratien (N1, 1-0). Aujourd’hui, les Girondins de Bordeaux sont tombés à domicile face au Havre (L2, 0-1), alors qu’il fallait un perdant entre Toulouse et Nice. Les Aiglons ont lourdement chuté (4-1). Quadruple tenant du titre, le PSG n’a pas manqué le rendez-vous des 1/16es, l’OL et Monaco non plus.

Les 30 premiers qualifiés pour les 1/16es de finale :

Ligue 1

Amiens SC

AS Monaco

AS Saint-Etienne

Dijon FCO

EA Guingamp

FC Nantes

Olympique Lyonnais

Paris Saint-Germain

SM Caen

Stade de Reims

Stade Rennais

Toulouse FC

Ligue 2

AS Nancy-Lorraine

FC Metz

Le Havre

US Orléans

National 1

Entente Sannois-St Gratien

Lyon Duchère AS

Marignane Gignac FC

FC Villefranche Beaujolais

National 2

ASF Andrézieux-Bouthéon

Bergerac Périgord FC

Football Club de Sète

Iris Club de Croix

Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC

Vendée Les Herbiers Football

National 3

Bastia SC

Régionale 1

Entente Sportive de Viry-Châtillon

Noisy-le-Grand FC