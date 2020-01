Après l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice et le LOSC, Saint-Etienne et Strasbourg allaient tenter de faire respecter leur statut en 1/16es de finale de la Coupe de France. Opposés au Paris FC, mal classé de Ligue 2, les Verts se sont faits surprendre par Jérémy Ménez, buteur au sang froid face à Stéphane Ruffier, sur une passe de Jonathan Pitroipa (1-0, 24e). C’est Wahbi Khazri, servi par Arnaud Nordin au premier poteau, qui plein d’abnégation a permis aux Stéphanois de recoller (1-1, 31e). En seconde période, Pitroipa a redonné l’avantage aux Franciliens (2-1, 56e), mais Charles Abi est venu égaliser (2-2, 70e), avant que Mathieu Debuchy ne donne l’avantage aux Verts (2-3, 78e) et le sourire à Faustine Digonnet, qui soufflait ce vendredi ses 21 bougies dans le Forez.

Au Stade Chanzy d’Angoulême, les pensionnaires de National 2 ont tout d’abord fait passer un frisson dans le dos des Strasbourgeois. Lucas Franco a dès la 6e minute trompé la vigilance de Matz Sels (1-0, 6e). Mais une fois passée la demi-heure de jeu, les hommes de Thierry Laurey ont réagi avec fracas. Kévin Zohi (34e), Adrien Thomasson (36e), Jean-Ricner Bellegarde (38e) et Alexander Djiku (43e) ont renversé la vapeur et permis aux Racingmen de mener 4-1 à la pause. Dans le deuxième acte, les Alsaciens ont géré leur avance et attendu les dix dernières minutes pour enfoncer le clou par Ludovic Ajorque, buteur sur penalty (1-5, 82e). Les Girondins de Bordeaux restent à l’heure actuelle la seule formation de Ligue 1 éliminée aux stades des 1/16es de finale.