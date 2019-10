Après les victoires de Bordeaux contre Dijon (2-0) et de Nîmes contre Lens (3-0), c’était au tour des autres équipes de Ligue 1 de rentrer en lice dans ces seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. L’OGC Nice se déplaçait en Sarthe pour affronter Le Mans. Et rien n’a été simple pour les Aiglons.

Dès la première action, Créhin frappait de loin et le portier, Yannis Clémentia, faisait une énorme erreur et laissait passer le cuir dans son but (1-0, 1ere). Juste avant le quart d’heure de jeu, l’attaquant manceau montrait toute l’étendue de son talent et déposait un coup franc sur la tête de Lemonnier (2-0, 13e). Après une faute sur Pierre Lees-Melou, les Niçois obtenaient un penalty. Cyprien ne tremblait pas et réduisait l’écart (2-1, 15e). Sauf que dans la foulée, sur un magnifique rush côté gauche, Kanté redonnait de l’air aux pensionnaires de Ligue 2 (3-1, 16e). Tout allait très vite dans cette première période et, d’une frappe détournée, Pierre Lees-Melou ramenait les deux formations à un but d’écart (3-2, 18e). En seconde période, les Aiglons tentaient le tout pour le tout mais ne parvenaient pas à revenir au score. Ils sont donc éliminés, dès leur entrée en lice, de la Coupe de la Ligue.