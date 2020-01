Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole a eu lieu ce jeudi 16 janvier au siège de la Fédération française de football, dans le XVe arrondissement de Paris. Effectué par Marc Debarbat, président de la Ligue du Football Amateur, et Philippe Le Yondre, trésorier général de la LFA, le tirage a donné lieu à plusieurs chocs.

Tenant du titre, l’AS Saint-Etienne recevra l’AC Ajaccio à l’Etrat, pendant que l’Olympique Lyonnais se déplacera à Andrézieux, club de Ligue, et que l’AS Monaco ira défier le Nîmes Olympique, dans le Gard. Duel intéressant entre l’OGC Nice, 4e de la poule C et le FC Sochaux-Montbéliard, premier ex-aequo de la poule B du championnat U19 national. Le Paris Saint-Germain affrontera quant à lui le vainqueur du duel entre le Stade de Reims et l’US Torcy. Tombeur de l’Amiens SC, leader de la poule A du championnat U19 national, l’ESM Gonfreville-l’Orcher défiera Mérignac, autre club de Ligue. Les rencontres se dérouleront le dimanche 2 février.