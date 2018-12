Arrivé à la Juventus cet été en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo s’éclate dans le Piémont. Le Portugais a déjà inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives cette saison, en 21 matches sous ses nouvelles couleurs. Des couleurs qui l’ont séduit dès janvier dernier en croire le représentant de CR7, Jorge Mendes.

Dans des propos rapportés par Marca, le super agent a confié que son joueur voulait rallier le champion d’Italie dès le mois de janvier dernier. « En janvier, Cristiano m’a dit qu’il voulait jouer à la Juventus. J’ai tout de suite pensé que c’était impossible et je lui ai dit que c’était très difficile mais qu’il n’y avait rien d’impossible. La première réunion avec le conseil d’administration de la Juve a eu lieu à Madrid, avant le Real Madrid-Juventus de Ligue des Champions en avril, puis il y a eu davantage de contacts par téléphone et, peu à peu, l’opération est devenue possible. Tout le mérite revient au président Agnelli, qui a pris la décision de signer Cristiano. »