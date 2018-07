Tous les ans, c’était la même rengaine. Cristiano Ronaldo menaçait de quitter le Real Madrid pour obtenir un nouveau salaire conséquent et tous les mercatos, il obtenait gain de cause et se voyait réévalué par son président Florentino Pérez. Mais cette fois, ce n’est pas la même chanson. En effet, CR7 a bel et bien quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin. Le quintuple Ballon d’Or découvrira donc l’année prochaine la Serie A, un nouveau championnat pour lui.

« Le Real Madrid communique, conformément à la volonté et à la demande exprimées par le joueur Cristiano Ronaldo, un accord pour son transfert à la Juventus Turin. Aujourd’hui, le Real Madrid veut exprimer sa gratitude à un joueur qui s’est révélé être le meilleur au monde et qui a marqué l’un des moments les plus brillants de l’histoire de notre club et du football mondial », est-il inscrit sur le communiqué du Real Madrid. Avec ce coup, qu’il convient d’expliquer dans les lignes qui vont suivre, la Juventus frappe fort, avec le recrutement de CR7 pour les quatre prochaines années contre 105 millions d’euros, sur le marché et désormais ce ne sont plus les finances qui vont empêcher la Casa Blanca de rapatrier Neymar, le Brésilien du Paris Saint-Germain, en Liga pour le plus grand bonheur de Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnol (LFP).

Manchester United et le PSG sont passés à côté

À la fin de la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions à Kiev (3-1), Cristiano Ronaldo avait lâché une petite bombe. Il déclarait ainsi que cela avait été bien d’avoir joué pour le Real Madrid et qu’il ferait le point sur son avenir cet été. Une phrase, conjuguée au passé, qui en disait déjà long sur l’état d’esprit du Portugais après ses réunions avec Florentino Pérez pour réévaluer une énième fois son salaire.

Dès lors, la porte était ouverte et, visiblement, ni le Paris Saint-Germain ni Manchester United n’ont réussi à s’y engouffrer. En revanche, la Juventus, toujours à la recherche d’une victoire finale en Ligue des Champions après deux finales perdues (2015 et 2017), a réussi à se mettre sur le dossier comme Tuttosport l’annonçait en exclusivité le 1er juillet. Profitant de discuter avec Jorge Mendes pour le transfert de Cancelo, les Juventini ont pris le pouls avec le super-agent pour un transfert de CR7. Visiblement cela a marché et on attend impatiemment les premiers pas de l’international portugais sous le maillot bianconero. À 33 ans, il va découvrir son 4e club, avec l’ambition de battre de nouveaux records.