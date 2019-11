C’était le duel au sommet de cette 9e journée de D1 Arkema ! À égalité de points avant la rencontre, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain s’affrontaient pour prendre la place de leader du championnat. Et ce sont les Rhodaniennes qui sont sorties vainqueurs de ce choc en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

En l’absence de Wendie Renard, suspendue, c’est une autre défenseure qui a offert la victoire aux Lyonnaises. Sur un corner, Saki Kumagai s’élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable en pleine lucarne (49e, 1-0). Une courte victoire qui permet aux championnes en titre de prendre 3 points d’avance sur leurs adversaires du jour (25 unités). À noter que cette rencontre a établi un nouveau record d’affluence pour un match de première division féminine avec 30 661 spectateurs présents au Groupama Stadium.