Le retour de Wayne Rooney à Everton aura tourné court. Débarqué il y a un an dans son club formateur, l’attaquant devrait quitter les Toffees pour rejoindre la MLS et le club de DC United. La BBC affirmait il y a quelques jours qu’un accord avait déjà été conclu mais ce n’est pas encore le cas quand on entend les propos de l’entraineur de la franchise américaine, Ben Olsen. Ce dernier confirme l’intérêt réciproque en revanche.

« Il y a un intérêt pour Wayne Rooney de notre côté et je pense qu’il y a aussi un intérêt de sa part. Rien n’est fait donc je ne veux pas parler avant qu’il ne soit vraiment arrivé. Rien n’est jamais certain dans ce monde, surtout quand vous être sur une affaire de cette envergure. Nous verrons, mais nous espérons pouvoir le réaliser. »