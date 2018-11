Sergio Ramos ne fait pas toujours l’unanimité. Pour certains, il est l’un des meilleurs défenseurs du monde, si ce n’est le meilleur. Pour d’autres, l’Espagnol est souvent au cœur des polémiques. Interrogé à son sujet lors d’une interview accordée à Copa90, Dejan Lovren s’est lâché. Ses propos sont relayés par The Independent. « Si vous regardez, Ramos fait beaucoup plus d’erreurs que moi mais il est au Real Madrid. Avec Ronaldo, quand vous faites une erreur, c’est 5-1, 5-2 et personne ne voit les erreurs. Je suis plutôt chanceux, quand je fais une erreur, ça fait 1-0. Quand je fais une erreur, je ne parle à personne, même pas à ma femme...vous ne savez pas comment c’est ».

Le Croate poursuit : « j’ai dit que j’étais l’un des meilleurs, pas le meilleur. Ils sont peut-être cinq. Mais regardez cette saison et dites-moi qui a joué la finale de Champions League et la finale de la Coupe du Monde un mois après. J’étais le deuxième après Thierry Henry. J’ai cherché cette information. (...) J’aime Varane. Il mérite beaucoup de crédit mais il n’en a pas autant. Ramos en a et je ne suis pas d’accord avec ça ». Quand on lui a demandé si Varane était meilleur que Ramos, il a répondu : « définitivement. En ce moment et lors des années précédentes, oui. Il a gagné la Champions League et la Coupe du Monde. Je pense qu’il doit être le meilleur défenseur du monde mais ils ont choisi Ramos ».