Les recherches se poursuivent après la tragique disparition d’Emiliano Sala et du pilote de son avion dans la Manche. L’épave a été retrouvée ce dimanche et les images attestent de la présence d’un corps, encore non identifié. Et alors que les responsables envisagent de remonter l’engin à la surface, les témoignages continuent. Interrogé au micro d’America TV Noticias, Maxi Duarte, un ami du regretté Argentin, s’en est pris à l’intermédiaire qui avait scellé le transfert du buteur du FC Nantes à Cardiff, Willie McKay.

« Il y a une grande vérité derrière ce drame et il y a un coupable. Parce qu’Emiliano n’a jamais décidé de monter dans cet avion. Ce sont des obligations qu’un joueur professionnel doit accepter. Le représentant ? C’est lui le responsable, totalement. On a obligé Emi à prendre cet avion de nuit. Il avait envoyé un message audio très clair sur ce sujet. Il voulait passer la nuit là-bas, se reposer tranquillement et repartir le lendemain après avoir déjeuné correctement pour être en forme en arrivant. Je ne veux pas en dire plus pour l’instant. Nous avons un accord entre amis, proches. Dès que tout sera un peu plus clair, nous parlerons », a-t-il expliqué.