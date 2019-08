Le retour des dirigeants barcelonais après leur réunion à Paris était très attendue. Et face aux nombreux journalistes présents à l’aéroport pour prendre des nouvelles, le directeur de la section foot du Barça Javier Bordas a affiché son optimisme.

« Il n’y a pas encore d’accord. On continue de négocier. On est plus proche », a-t-il ainsi lancé lorsqu’on lui a demandé si un accord avait été trouvé pour le retour de Neymar.

ÚLTIMA HORA Javier Bordás, Directivo del FCB responsable del primer equipo a su llegada al aeropuerto : "No hay acuerdo, aún no. Seguimos negociando. Está más cerca" Vídeo de @dcasanyc pic.twitter.com/hDcEEwHeTR — El Larguero (@ellarguero) August 27, 2019

