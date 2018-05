Il y a quelques minutes, la LFP a fait une annonce fracassante. En effet, les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 ont été vendus pour 1,153 milliard d’euros par saison. beIN Sports (un lot) et surtout Mediapro (deux lots) ont raflé la mise. De son côté, Canal+ est le grand perdant. La chaîne cryptée a réagit via un communiqué de presse publié sur son site.

« Le Groupe CANAL+ rappelle qu’il est diffuseur de 100% de la Ligue 1 jusqu’en juin 2020 avec les 3 plus grands matchs à chaque journée de championnat sur les chaînes CANAL+ et l’intégralité de la compétition sur BeIn Sports, dont le Groupe est le premier distributeur. CANAL+ est la seule chaîne premium généraliste avec une offre sport incomparable (Ligue 1, Top 14, F1, Ryder Cup, Rolex Paris Masters, Boxe, etc.), le meilleur du cinéma avec 400 films récents par an, des séries exclusives avec Les Créations Originales et les meilleures séries internationales (Showtime, Fx, AMC, etc.). L’ensemble de ces programmes premium sont disponibles en direct ou à la demande via myCanal l’App media leader en France. Pour la période postérieure à l’été 2020, le Groupe : examinera les possibilités de sous-licence qui sont prévues et autorisées par le règlement de l’appel d’offres, explorera les partenariats éventuels avec les détenteurs de droits sportifs premium, à l’instar des accords de distribution déjà en place avec beIn Sports ou Eurosport ».