Six ans. Il aura fallu attendre pour voir Hibernian remporter le derby d’Edimbourg dans l’antre de Hearts of Midlothian. A Tynecastle Park, ce samedi après-midi, les Hibs ont fait coup double : après dix déplacements sans succès, ils ont remporté le derby à Gorgie (1-2), grâce à un doublé du milieu écossais Daryl Horgan (28e, 58e), venu effacer l’ouverture du score du milieu des Jam Tarts, Peter Haring (25e).

Ils ont également pris la 5e place à leur voisin et se retrouvent à trois points d’une place qualificative pour la Ligue Europa. Dans les tribunes, le premier derby de la saison (0-0), dans ce même stade, avait donné lieu à des incidents. Cet après-midi, le jet d’une noix de coco sur la pelouse et la présence de fumigènes auront obligé l’arbitre à interrompre la rencontre à plusieurs reprises. Pour rappel, Hearts était allé s’imposer à Easter Road en décembre dernier (0-1).

Ok there's a COCONUT on the pitch at Tynecastle ffs #edinburghderby pic.twitter.com/rknVo7NnVa

— Sho Harv (@ShoShoHarv) 6 avril 2019