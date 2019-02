Le retour de Coupe du Monde est compliqué pour certains vainqueurs. Révélé en Russie, Benjamin Pavard fait partie de ceux-là. Avec son club de Stuttgart dans les profondeurs du classement en Bundesliga (16e sur 18), le défenseur peine à retrouver son niveau de jeu que ce soit en club, et en sélection, où il joue latéral droit.

Interrogé sur sa mauvaise passe qui dure, le Français de 22 ans a répondu aux critiques sur les ondes de RMC. « Il faut plus analyser mes matchs (en sélections, ndlr). Je ne peux pas plaire à tout le monde, et je ne suis pas un spécialiste du poste (de latéral droit), mais j’essaie de faire le maximum. Je pense que vous êtes un peu dur avec moi. Après, c’est aussi à moi de travailler pour être le plus performant possible. » Rappelons que l’ancien Lillois rejoindra le Bayern Munich l’été prochain.