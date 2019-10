Mardi, l’équipe de France annonçait le forfait de Kylian Mbappé (20 ans) pour les rencontres face à l’Islande et la Turquie. Didier Deschamps a décidé en parallèle de convoquer Alassane Pléa pour ces deux confrontations comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2020. Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur national a justifié le départ précipité de Mbappé du rassemblement des Bleus.

« Kylian est reparti pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas prêt. On a fait en sorte les deux premiers jours de faire un protocole pour voir si... Kylian aura besoin de plus de temps. À partir du moment où le joueur n’a pas de bonnes sensations pour effectuer un travail différencié... Il n’était pas à l’aise, il était trop court. Il a voulu venir pour faire en sorte de se donner la possibilité de. J’avais le même état d’esprit. À partir du moment où ce n’est pas possible, c’est logique qu’on le remette à la disposition de son club, » a ainsi expliqué Deschamps.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10