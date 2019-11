Hugo Lloris va bien. Gravement blessé au coude avec Tottenham en Premier League, le gardien français a dû passer par la case opération. Actuellement en convalescence, le portier en a profité pour se rendre au stade de France et assister à la victoire de l’équipe de France contre la Moldavie (2-1). L’occasion pour le capitaine des Bleus de donner de ses nouvelles.

« Tout va bien. (...) Il y a toujours des aléas, mais l’objectif est d’être présent pour janvier. Début, milieu ou fin, je ne sais pas. En tout cas, je prends le temps de bien me soigner et revenir en pleine forme. J’utilise aussi ce temps pour me régénérer, a expliqué l’ancien Lyonnais sur M6. Je n’ai jamais été absent des terrains aussi longuement. C’est quelque chose de nouveau, mais je le prends positivement. (...) Maintenant, place à la rééducation, au renforcement, reprendre progressivement la mobilité et l’assurance. »