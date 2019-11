Absent des sélections de l’équipe de France depuis belle lurette (septembre 2018, pour être précis), Benjamin Mendy, le latéral gauche de Manchester City, a été rappelé par Didier Deschamps ce jeudi pour les rencontres face à la Moldavie et en Albanie.

Trublions comme on le connaît l’ancien Marseillais et Monégasque a twitté directement après l’annonce. « Vous m’aviez trop manqué », s’est-il exclamé avec des émojis comprenant des coeurs. Expérons maintenant que son corps le laissera tranquille et qu’il n’aura plus à décliner les rencontres des Bleus.