Didier Deschamps récemment prolongé jusqu’en 2022, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët peut voir plus loin. Et le patron du football français verrait bien un certain Zinedine Zidane pour succéder à l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, comme il l’a répété ce jeudi lors d’un entretien accordé à Canal + Sport.

« Le jour où Didier partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, à ce moment-là, il sera l’homme de la situation. Il y a le Qatar (Mondial 2022). Didier sera présent et peut-être après, je n’en sais rien », a-t-il expliqué. Déjà une proposition de choix pour l’actuel coach du Real Madrid !