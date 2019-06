Alors que l’équipe de France espoirs s’envolera bientôt pour l’Euro 2019 (du 16 au 30 juin), qui se déroulera en Italie et à Saint-Marin, les jeunes pousses bleues ont reçu un invité d’exception avant de partir, avec le sélectionneur des A, Didier Deschamps, qui leur a livré un discours poignant, afin de les encourager à aller jusqu’au bout de l’aventure : « La chose importante, c’est ce qui vous attend, à condition que vous pensez que c’est quelque chose d’important. Si vous considérez que jouer un championnat d’Europe, vous le prenez par-dessus la jambe, ce serait dommage. Dommage pour vous par rapport à ce que ça représente, par rapport à la confiance que vous a accordée Sylvain (Ripoll, le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Parce que vous êtes là. Il y en a d’autres qui pouvaient y être, mais qui n’y sont pas. Le problème de cette génération, ce n’est pas votre problème parce que vous avez réussi à vous qualifier et ça faisait bien longtemps (cela faisait depuis 2006 que la France ne s’était pas qualifiée pour l’Euro espoir, ndlr). Ce n’est pas qu’un problème de qualité. C’est un problème d’état d’esprit, d’envie et de volonté. »

« Si vous allez là-bas, avec tout ce que vous représentez et tout ce que vous pouvez faire dans vos clubs, avec le torse bombé et sur la pointe des pieds, vous allez vous faire défoncer, a poursuivi DD. Même s’il y a peut-être moins de qualité en face. Mais ça ne passera pas. Avec Sylvain, on discute et on échange beaucoup, donc je serai très attentif à ce que vous allez faire. Sur le terrain mais aussi en dehors. C’est une aventure sportive, c’est un championnat d’Europe. Vous représentez l’équipe de France. C’est aussi une aventure humaine. Tout le staff est là pour vous mettre dans les meilleures conditions. Ou vous voulez et vous y mettez tout, ou vous faites les choses à moitié. Les autres ne sont pas passés. Vous, vous y êtes, c’est bien. Bravo à vous, mais il y a autre chose à aller chercher. Il faut que vous ayez bien ça à l’esprit, ce qui n’empêche pas d’avoir des moments de détente. Il n’y a qu’une vérité les gars, c’est celle du terrain. Je serai très attentif en regardant. Faites ce que vous devez faire. N’oubliez pas, il y a un beau coq. Il y a des jeunes qui vous regardent. Vous avez aussi des devoirs. Des devoirs de faire et de bien faire ensemble. Bon courage à tous. »