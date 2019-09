L’équipe de France fait aussi sa rentrée avec les matches de qualifications à l’Euro 2020 contre l’Albanie (6 septembre) et Andorre (10 septembre). Et un petit nouveau a fait son apparition dans le groupe des Bleus grâce aux défections de Paul Pogba et Houssem Aouar, le jeune milieu de terrain d’Arsenal, Matteo Guendouzi (20 ans). Interrogé par L’Équipe, celui qui était convoqué avec les Espoirs à la base est revenu sur cette convocation surprise.

« Ma personnalité est toujours restée la même, je pense que c’est aussi pour cela qu’aujourd’hui, je peux faire tout ce que je fais à Arsenal et que je suis arrivé en A. Ma personnalité devrait bien coller avec le groupe, juge le milieu de terrain. Et sur le niveau, non, il ne faut pas oublier que je joue comme titulaire à Arsenal, c’est l’un des plus grands clubs européens. Si je suis arrivé à être titulaire en Premier League, cela montre que je suis un bon joueur. »

