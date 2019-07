Depuis un an et le titre de champion du Monde de l’équipe de France, Kylian Mbappé a changé de dimension. Depuis, sa cote de popularité ne cesse d’augmenter et notamment à l’étranger où le Parisien a pu la mesurer lors de sa tournée américaine avec ses sponsors Nike ou encore Bulk homme au Japon. L’attaquant français est la nouvelle star planétaire et cela se traduit sur les ventes de maillots.

En effet, L’Équipe rapporte que le clan Mbappé a commandé, fin 2018, une étude par Nielsen, une société spécialisée dans les audits marketings et les valeurs de marques, qui révèle que le numéro 7 parisien est le joueur dont les maillots sont les plus vendus chez les Bleus devant Antoine Griezmann, Paul Pogba ou encore N’Golo Kanté. Le club de la capitale en profite aussi puisque les ventes des tuniques floquées Mbappé se vendent aussi bien voire mieux que celles au nom de Neymar. À seulement 20 ans, Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler de lui.

Le maillot domicile deux étoiles de l’Equipe de France de Kylian Mbappé disponible sur la boutique Foot.Fr

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10