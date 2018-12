L’équipe de France a remporté la deuxième étoile cette année après sa victoire en Russie. Vainqueurs de la Croatie en finale (4-2), les hommes de Didier Deschamps ont frappé un grand coup. Mais sont-ils capables de réaliser le doublé en triomphant à l’Euro 2020 ? Interrogé à ce sujet par La Voix du Nord, Raphaël Varane l’a confirmé, ne cachant pas ses ambitions.

« Est-ce qu’on peut enchaîner en remportant l’Euro 2020 ? Oui. Ce n’est pas un défaut dans le foot d’être ambitieux, loin de là. Ce n’est pas de la prétention. C’est de la motivation. Oui, on peut. C’est très difficile. Nous serons attendus. On l’a vu déjà sur les matchs amicaux et ceux de la Ligue des nations… On ne peut pas se cacher. Donc on sait que face à nous il y aura beaucoup de motivation. Mais on est capables et on va faire le maximum pour y arriver. Ce qu’il faut, c’est envisager les choses au jour le jour, ne pas se prendre la tête. Et avancer », a ainsi déclaré Raphaël Varane.