Après le forfait d’Aymeric Laporte, Didier Deschamps avait décidé d’appeler en urgence Samuel Umtiti pour les rencontres face à l’Albanie et Andorre. Devancé dans la hiérarchie des défenseurs aussi bien au Barça que chez les Bleus par Clément Lenglet, Big Sam effectuait son retour en sélection.

Malheureusement, l’ancien Lyonnais est encore gêné par des pépins physiques. Touché au pied, Umtiti est resté à quai pour le match de samedi soir. Et cela pourrait être encore le cas pour celui de mardi face à Andorre. Selon les informations de RMC Sport, un point médical va être réalisé ce dimanche et le staff médical des champions du monde décidera par la suite de libérer ou non le défenseur.

