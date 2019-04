Prêté cet été par le Paris Saint-Germain à l’Eintracht Francfort, le gardien allemand Kevin Trapp (28 ans) ne devrait pas revenir en France. Bloqué par Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, il réalise actuellement une excellente saison avec les Adler. Quatrième de Bundesliga et qualifié pour la demi-finale de la Ligue Europa contre Chelsea, il va vivre une fin d’année intense. Satisfait, il aimerait bien prolonger le plaisir.

C’est en tout cas ce qu’il a expliqué au média allemand Hit Radio FFH : « oui, il n’y a que des arguments positifs. Bien sûr, tout le monde sait que je me sens très à l’aise ici et que c’est très important pour moi ici. Je pense que nous allons rentrer dans la phase chaude (des négociations ndlr), quand la saison sera terminée. » En route pour un succès en Coupe d’Europe, de nouveau titulaire et sélectionné avec l’Allemagne, Kevin Trapp n’a pas forcément perdu au change.