La première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, qui se déroulera du 11 juin au 9 juillet 2021 au Cameroun, se poursuivait ce jeudi soir avec quatre rencontres programmées à 20h. Championne d’Afrique en titre, l’Algérie affrontait la Zambie (groupe H). La sélection de Djamel Belmadi n’a pas tremblé et s’est imposée sur le score de 5-0 grâce à des buts de Bensebaini (44e), Bounedjah (68e s.p, 90e), Belaili (75e) et Soudani (86e)

De son côté, le Ghana, présent dans le groupe C, défiait l’Afrique du Sud. Les Black Stars ont remporté cette rencontre 2-0. Thomas (36e) et Kudus (80e) ont trouvé le chemin des filets. Le match entre le Mali et la Guinée (poule A) s’est terminé sur un spectaculaire 2-2, tandis que la République démocratique du Congo et le Gabon n’ont pas réussi non plus à se départager (0-0, poule D).

Les résultats de 20h :

Algérie 5-0 Zambie : Bensebaini (44e), Bounedjah (68e s.p, 90e), Belaili (75e), Soudani (86e)

Ghana 2-0 Afrique du Sud : Thomas (36e), Kudus (80e)

Mali 2-2 Guinée : A. Traoré (56e), Koita (71e) ; N. Keita (66e), Condé (75e)

RD Congo 0-0 Gabon