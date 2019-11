La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 offrait cet après-midi un match entre le Sénégal et l’Eswatini. À l’extérieur, les hommes d’Aliou Cissé ont fait le travail avec brio. Si Famara Diedhiou a rapidement manqué un penalty (10e), il s’est bien rattrapé avec un triplé en moins de dix minutes au retour des vestiaires (59e, 66e et 68e).

Fganelo Mamba a ensuite réduit le score (70e) avant d’être expulsé pour un second carton jaune (72e). Finalement, Pape-Alioune Ndiaye a donné plus d’épaisseur au succès sénégalais (77e). Une victoire 4-1 qui permet aux Lions de la Téranga de conserver la première place de son groupe de qualification. Dans les autres rencontres, le Mali a battu le Tchad (2-0) et l’Afrique du Sud a dominé le Soudan d’une courte tête (1-0).

Les matches du début d’après-midi :

Afrique du Sud 1-0 Soudan : Phiri (45e) pour les Bafanas Bafanas

Bénin 1-0 Sierra Leone : Dossou (28e) pour les Écureuils

Ouganda 2-0 Malawi : Owki (29e) et Bayo (66e) pour les Grues

Soudan du Sud 1-2 Burkina Faso : Pawaar (76e) pour les Etoiles Brillantes, Bancé (20e et 40e) pour les Étalons

Tchad 0-2 Mali : Djenepo (14e) et Camara (45e +4) pour les Aigles

Eswatini 1-4 Sénégal : Mamba (70e) pour le Bouclier du Roi, Diedhiou (59e, 66e et 68e) et Ndiaye (77e) pour les Lions de la Téranga