Après avoir surclassé la République Tchèque (5-0), puis le Monténégro (5-1), pour son entrée dans les qualifications de l’Euro 2020, leader de la poule A l’Angleterre s’apprête à recevoir la Bulgarie (mercredi 7 septembre, à Wembley) et le Kosovo (samedi 10 septembre, à Southampton), ses deux derniers adversaires. À dix jours du premier rendez-vous, le sélectionneur national des Three Lions, Gareth Southgate, a dévoilé une liste de 25 joueurs.

Pour ce rassemblement, on retrouve notamment Alex Oxlade-Chamberlain, de retour sur les pelouses après une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant près d’un an. Au registre des nouveautés, le défenseur latéral droit de Manchester United Aaron Wan-Bissaka, 21 ans, qui prend la place de Kyle Walker, et le défenseur central d’Aston Villa Tyrone Mings, 26 ans, sont pour la première fois appelés. Le dernier cité a été l’un des artisans de la promotion en Premier League d’Aston Villa, alors qu’il était prêté par Bournemouth la saison dernière. Transféré définitivement chez les Villains cet été, pour 26 millions de livres, il a déjà eu le temps de montrer l’étendue de son talent lors des premières journées. James Maddison et Mason Mount font quant à eux leur retour dans le groupe pour la première fois depuis octobre.

Les 23 Anglais convoqués pour les matches de septembre :

Gardiens

Pickford, Heaton, Pope

Défenseurs

Alexander-Arnold, Chilwell, Gomez, Keane, Maguire, Mings, Rose, Trippier, Wan-Bissaka

Milieux

Barkley, Henderson, Maddison, Mount, Oxlade-Chamberlain, Rice, Winks

Attaquants

Kane, Lingard, Rashford, Sancho, Sterling, Wilson

