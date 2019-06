Décidément, les médias ne lâchent plus Neymar. Entre le tourbillon médiatique lié aux accusations de viol formulées contre le joueur brésilien et l’annonce d’une éventuelle volonté du Paris Saint-Germain de se séparer de sa star, l’international auriverde est dans l’oeil du cyclone.

Et ce n’est pas fini. Selon le journal A Folha de São Paulo, le clan Neymar est visé par la justice dans le cadre de soupçons d’évasion fiscale. La justice réclamerait ainsi environ 15 M€ au joueur et aurait saisi pas moins de 36 propriétés de l’attaquant au Brésil le temps d’y voir plus clair.

