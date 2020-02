Après les qualifications du Stade Rennais, du Paris Saint-Germain et enfin de l’Olympique Lyonnais, le dernier quart de finale de Coupe de France se dispute ce jeudi soir au Stade Marcel-Picot de Nancy où Epinal (N2) accueille Saint-Etienne (L1). La formation de National 2 compte créer l’exploit pour rallier les demi-finales, alors que les Verts vont tenter d’assumer leur rang pour obtenir leur billet pour le dernier carré.

Côté stéphanois, Claude Puel aligne cette fois-ci un 4-3-3 avec Debuchy et Gabriel Silva dans les couloirs sur le plan défensif. Camara, M’vila et Dioussé composent l’entrejeu alors que Honorat est également titulaire en attaque. En face, Xavier Collin aligne un 3-5-2 et effectue un changement par rapport au tour précédent et la victoire contre le LOSC (2-1). C’est El-Rhayti qui est aligné. Celui-ci remplace numériquement Leonard.

Les compositions officielles

Épinal : Idir - Sangaré, Colin, Gacé - Luvualu, El-Rhayti, C. Makengo, Tapé, Borodine - Biron, Krasso

ASSE : Ruffier - Debuchy, Fofana, Saliba, G. Silva - Camara, M’vila, Dioussé - Honorat, Diony, Bouanga