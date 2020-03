Décidément, l’Ajax Amsterdam traverse une période compliquée. Après avoir été éliminés dès les seizièmes de finale de la Ligue Europa par la formation espagnole de Getafe, les Lanciers devaient se reprendre en championnat. Défaits par l’Heracles Almelo le week-end dernier, les hommes d’Erik ten Hag avaient vu l’AZ Alkmaar revenir à trois longueurs.

La réception de leur rival était donc l’occasion de retrouver des couleurs et de les remettre à six unités. C’est raté. L’Ajax s’est inclinée à domicile deux buts à zéro (réalisations de Boadu et Idrissi). Résultat : les Ajacides restent en tête du classement d’Eredivisie, mais partagent cette position avec leur adversaire du jour (53 points chacun).