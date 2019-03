La première journée des éliminatoires de l’Euro 2020 se termine aujourd’hui avec un choc entre l’Espagne et la Norvège. A domicile, la Roja s’organise dans un 4-3-3 avec David De Gea dans les buts. Jesus Navas, Sergio Ramos, Inigo Martinez et Jordi Alba occupent le secteur défensif. Placé en sentinelle, Sergio Busquets évolue aux côtés de Parejo et Dani Ceballos. Rodrigo et Marco Asensio prennent les ailes tandis que Alvaro Morata est en pointe de l’attaque espagnole.

De son côté, la Norvège opte pour un 4-4-2 avec Rune Jarstein dans les cages. Le joueur du Hertha Berlin dispose d’Omar Eblabdellaoui, Ajer, Sigurd Rosted et Haitam Aleesami en défense. Markus Henriksen et Ole Selnaes forment le double pivot tandis que les couloirs sont occupés par Martin Odegaard et Mohamed Elyounoussi. Joshua King compose l’attaque avec Elyounoussi.

Les compositions :

Espagne : De Gea - Jesus Navas, Ramos, Martinez, Alba - Busquets, Parejo, Dani Ceballos - Rodrigo, Asensio, Morata

Norvège : Jarstein - Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami - Odegaard, Henriksen, Selnaes, Johansen - King, T. Elyounoussi